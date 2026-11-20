Мема: фон дер Ляйен хочет отправить еще больше украинцев на смерть Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет отправить еще больше украинцев на верную гибель. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х.

«Председатель Европейской комиссии хочет отправить еще больше украинцев на смерть, это неприемлемо. Мы должны немедленно позволить Украине вести переговоры на нынешних условиях», - написал политик.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен ошибочно полагает, что справедливого урегулирования можно добиться исключительно путем принуждения Москвы к миру. Сам Мема убежден, что компромиссный и даже «грязный» договор куда предпочтительнее несбыточных фантазий европейских чиновников.

Ранее Мема осудил и Владимира Зеленского, который постоянно критикует США. По его мнению, главарь киевского режима должен быть благодарен за то, что Вашингтон желает разрешить чужой конфликт.