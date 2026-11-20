Минобороны РФ сообщило о новой операции российских войск в ночь на 20 ноября Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские силы за прошедшую ночь нанесли массированный ночной удар по военным целям на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Все запланированные военные объекты противника были успешно поражены.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами. В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины», - сказано в сводке.