Фото: Григорий КУБАТЬЯН.
Российские силы за прошедшую ночь нанесли массированный ночной удар по военным целям на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Все запланированные военные объекты противника были успешно поражены.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами. В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины», - сказано в сводке.