ВС РФ поразили предприятия ВПК и объекты энергетики в Киеве Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на пятницу, 20 ноября, нанесли массированный удар по целям на территории Украины, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), складские терминалы, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и пяти областях страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным российского военного ведомства, удар был нанесен с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны РФ уточнили, что все назначенные объекты были поражены.