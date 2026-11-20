Минобороны рассказало о новых операциях армии РФ в Одесской области, которые проводились в ночь на 20 ноября Фото: REUTERS.

Войска России успешно поразили объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах украинских подразделений. Ночную операцию провели в Одесской области. Об этом официально сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке.

Уточняется, что все вышеуказанные объекты были выведены из строя.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины..., а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ», - заявлено в сводке ведомства.

В Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях российская армия нарушила работу объектов энергетики и транспорта. Они поддерживали боеспособность армии Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Заливное Запорожской области. Миссию выполнили солдаты из группировки «Восток».