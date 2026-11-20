Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на российские регионы в ночь на 20 ноября Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

За минувшую ночь силами противовоздушной обороны удалось сбить над российскими регионами 310 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона», - следует из сообщения оборонного ведомства.

Технику также ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей.