Три человека погибли и шестеро пострадали при атаке ВСУ на дом в ЛНР Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Три человека погибли, еще шестеро, включая восьмилетнего ребенка, получили ранения в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на жилой многоквартирный дом в поселке Юбилейный в Луганске. Об этом в «Максе» сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, большую часть воздушных целей удалось сбить силам мобильных огневых групп, однако несколько беспилотников нанесли удары по жилым домам. В одной из многоэтажек произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами. Одного из пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, среди раненых также оказалась девочка 2018 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«К несчастью, есть погибшие. Предварительно известно о троих. Под завалами ещё могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается. Все необходимые оперативные службы задействованы для помощи пострадавшим и для ликвидации последствий», — написал он.