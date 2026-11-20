Против экс-пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии начали расследование Фото: REUTERS.

Коллегия адвокатов американского штата Калифорния инициировала расследование в отношении бывшего пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии по подозрению в незаконном использовании статуса юриста. Об этом сообщила некоммерческая организация Campaign for Accountability («Кампания за подотчетность»).

Согласно заявлению правозащитников, проверка началась после их жалобы, поданной 14 октября 2026 года. В организации указали, что Кэти Захария могла нарушить законы Калифорнии, неоднократно представляясь действующим адвокатом. Она сама признавалась, что так и не смогла сдать квалификационный экзамен на получение адвокатской лицензии.

Напомним, Кэти Захария проработала на посту пресс-секретаря Белого дома всего пять дней, установив антирекорд по продолжительности пребывания в этой должности за всю историю американской администрации. Она сменила Кэролин Левитт, покинувшую пост ради семьи, однако уже в октябре в администрации президента США сообщили о переводе ее на другую работу.