Минтранс хочет запустить беспилотный логистический коридор до Тюмени Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министерство транспорта РФ планирует запустить движение беспилотных грузовиков по федеральной трассе М-12 до Тюмени в 2027 году. Об этом на двадцатом Международном форуме «Транспорт России» заявил директор департамента цифрового развития ведомства Артем Юренков, передает «КП-Тюмень».

По его словам, после продления магистрали до областной столицы в конце 2026 года в России появится самый протяженный беспилотный логистический коридор в мире. В настоящее время в рамках экспериментального правового режима по российским дорогам уже курсируют сто двадцать беспилотных грузовых автомобилей, суммарный пробег которых превысил двадцать миллионов километров.

Сейчас используемая техника соответствует третьему уровню автономности из пяти возможных, поэтому в кабине по-прежнему находится водитель-испытатель, готовый в любой момент перехватить управление. При этом на выделенных участках беспилотные машины двигаются на 11 процентов быстрее обычных грузовиков, что дает возможность сокращать сроки доставки грузов и экономить топливо.

Ранее ПАО «Камаз», входящее в «Ростех», сообщило о планах запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 году. Как рассказал главный конструктор Сергей Назаренко, на текущем этапе автомобили управляются оператором-логистом дистанционно. Цель — 99,99% автономности без водителя в кабине.