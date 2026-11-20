Рябков: Россия прорабатывает визит евротройки в Москву Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская Федерация прорабатывает возможный визит представителей «евротройки», то есть Великобритании, Франции и Германии, в Москву. Об этом 20 ноября, в пятницу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в российскую столицу, чтобы выяснить их позицию по урегулированию. После этого, по словам главы государства, российская сторона сможет определить дальнейший формат диалога.