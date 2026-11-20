Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что обеспечению безопасности на воде в столице уделяется особое внимание.

«Зимой спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке. Всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники», - сообщил заммэра.

Он уточнил, что этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Дополнительно зимой будем использовать подвижные спасательные посты, добавил Бирюков.

Напомним, в столице работают 26 поисково-спасательных станций. Их разместили в разных районах, учитывая особенности расположенных там водоемов и их посещаемости.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Зимой будут регулярно замерять толщину льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Особо тщательно станут контролировать места зимнего купания и рыбалки, несанкционированного выхода на лед, катки на естественных водоемах.

Чтобы избежать происшествий на воде, проводят профилактическую работу. В частности, спасатели патрулируют береговые зоны, организуют беседы с отдыхающими около водоемов и учащимися в учебных заведениях.

Для оказания помощи пострадавшим все суда на воздушной подушке укомплектованы средствами спасения. Сюда входят спасательная лестница, устройства спасения из ледяной полыньи, спасательные доски.