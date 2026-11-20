Фото: скриншот видео, предоставленного организаторами

13 ноября в Москве состоялся круглый стол «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: результаты и успешные практики». Представители профессионального сообщества и образовательных организаций обсудили ход независимой оценки качества (НОК) в 2026 году, ее результаты и опыт вузов по улучшению условий обучения.

Открывая круглый стол, председатель Общественного совета при Минобрнауки России по проведению НОК Сергей Марченко зачитал обращение директора департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России Виталия Гришкина к участникам мероприятия. В письме подчеркивалась значимость результатов НОК для определения зон развития условий в вузах и тиражирования успешных практик. Развивая данный тезис, Сергей Марченко отметил важность отслеживания того, как вузы учитывают результаты процедуры и как сами обучающиеся реагируют на изменения образовательной среды.

Результаты НОК 2026 года и лучшие практики вузов обсудили на круглом столе в Москве Видео предоставлено организаторами круглого стола

Член Общественного совета по проведению НОК Рустам Хафизов в своем выступлении обратил внимание на актуальность учета вузами запросов новых поколений студентов при создании условий обучения.

Особенности проведения НОК в 2026 году и основные результаты представил ведущий эксперт ООО «Верконт Сервис» Алексей Ганеев. Средний итоговый показатель по 301 вузу составил 96,36 балла (для сравнения: в первом году предыдущего трехлетнего цикла он был 94,73 балла). Эксперт также дал детальный анализ распределения баллов по критериям НОК, регионам, федеральным округам и учредителям вузов.

Ведущий эксперт ООО «Верконт Сервис» Наталья Булаева рассказала, как учитывать запросы новых поколений студентов при создании условий обучения. Среди направлений работы вузов эксперт выделила здоровьесбережение, вовлечение обучающихся в реальную жизнь и социум, развитие социальной ответственности. В продолжение темы запросов студенчества к условиям обучения Наталья представила анализ комментариев из анкет более чем 150 тысяч студентов.

По итогам 91,5% респондентов готовы рекомендовать свой вуз. Среди содержательных комментариев 44% касаются бытовых условий: студенты чаще всего поясняли ответы о питьевой воде, зонах отдыха и санузлах. Положительные отзывы встречаются в 98% вузов.

Директор Ресурсного центра развития государственной службы ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Светлана Петрова рассмотрела связь условий работы сотрудников с качеством деятельности организации, подчеркнув актуальность смены управленческого фокуса: сотрудник - это не ресурс, а, в первую очередь, внутренний клиент и соавтор оказываемой социальной организацией услуги.

Практиками улучшения условий обучения поделились представители четырех вузов. Анна Хрипченко из Президентской академии (РАНХиГС) рассказала о развитии карьерных траекторий студентов и выпускников. Анастасия Рождественская представила опыт МФЦ РУДН в цифровизации и организации сервисов для студентов и сотрудников. Олеся Леонова из МГППУ рассмотрела практику создания и работы демоцентра для приема демонстрационного экзамена по педагогическим специальностям. Елена Ушакова из МГПУ показала, как вуз использует детское развивающее и обучающее оборудование от российских производителей для оснащения образовательной среды будущих педагогов.

Участники также обсудили предложения по совершенствованию НОК. Результаты оценки позволяют видеть изменения в условиях обучения, а опыт вузов помогает выбирать решения с учетом запросов новых поколений студентов.

Справка КП

НОК проводится с 2020 года Общественным советом по НОК не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. В соответствии с государственным контрактом функции федерального оператора по проведению НОК в 2026 - 2028 годах выполняет ООО «Верконт Сервис».