Guardian: гонка за пост генсека ООН выявила разногласия между мировыми державами Фото: REUTERS.

Борьба за пост следующего генсекретаря ООН может достичь кульминации в пятницу, 20 ноября, на голосовании в Совете безопасности, которое обнажило острые противоречия между ведущими мировыми державами и непостоянными членами Совбеза. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает издание, фаворитом семи из восьми предварительных раундов стала представительница Коста-Рики Ребека Гринспен — на последнем голосовании 5 ноября она набрала 20 голосов «за» при трех «против». Однако ее кандидатуру, по имеющимся данным, не поддерживают Россия и США, обладающие правом вето в числе пяти постоянных членов Совета безопасности. При этом кандидатуру аргентинского дипломата Рафаэля Гросси блокирует Москва из-за его позиции по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

В то же время претендентку от ОАЭ Лану Нуссейбех поддерживают Россия и США, но против нее выступают многие непостоянные члены Совбеза, включая страны Латинской Америки, настаивающие на региональной ротации, а также государства, недовольные внешней политикой Абу-Даби. Из-за этой поляризации выборы зашли в тупик, который длится уже сто сорок дней.

Напомним, как сообщили в МИД России, Москва рассчитывает, что выборы нового генсека ООН помогут избавить секретариат организации от диктата западных стран и практики закулисных договоренностей.