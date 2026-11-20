Двухлетний ребёнок в одном подгузнике выжил, проведя 7 часов в пустыне в США. Фото: Boris Rezvantsev/Russian Look/Global Look Press

В американском штате Аризона двухлетнюю девочку нашли живой после семи часов поисков в пустыне. Ребенок ушел со двора дома в одном подгузнике и оказался примерно в в 3,2 километрах от жилища. Об этом 19 ноября сообщил The New York Post со ссылкой на местную полицию.

Малышку обнаружил волонтер Джей Стюарт вскоре после полуночи. По его словам, девочка лежала в кустах в промоине и сильно замерзла. Мужчина поднял ребенка на руки, после чего тот крепко обхватил его. Стюарт передал малышку прибывшим полицейским, которые укутали ее в одеяло.

В поисках участвовали более 75 сотрудников правоохранительных органов, использовались служебные собаки, вертолеты и беспилотники. Девочку доставили в больницу для обследования. Власти начали проверку обстоятельств произошедшего, однако предварительно считают, что ребенок самостоятельно ушел от дома.

Ранее KP.RU сообщал, что США нашли живой женщину, пропавшую еще в 1994 году, когда ей было 13 лет. Полиция и добровольцы безуспешно искали ее более трех десятилетий, теперь дело удалось раскрыть.