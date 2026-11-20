МО: армия РФ поразила автожелезнодорожный мост «Затока» под Одессой Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Российские военные атаковали автожелезнодорожный мост "Затока" в Одесской области, который использовался для перевозки военных материалов противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате удара поражены: ... в Одесской области – автожелезнодорожный мост "Затока", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Напомним, в ночь на пятницу, 20 ноября, армия России нанесла удары по военным предприятиям, складам, производству и хранению крылатых ракет и беспилотников, а также по энергетическим и транспортным объектам на Украине.

Ранее в Кремле подчеркнули, что РФ никогда не бьет по гражданским объектам Украины. Она наносит только по объектам, которые используются ВСУ или для выполнения военных целей врага.

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