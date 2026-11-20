NYP: американец чуть не убил жену с помощью буррито Фото: REUTERS.

Житель американского штата Вашингтон едва не довел жену, страдающую целиакией и тяжелой аллергией на глютен, до смертельно опасного состояния, прикоснувшись к ее лицу руками после контакта с буррито. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на материалы полиции.

По данным судебных документов, ссора между супругами в городе Ванкувер вспыхнула после того, как мужчина поставил пакет с буррито рядом со свежеиспеченным безглютеновым хлебом жены. Женщина предупредила мужа о риске анафилактического шока и попросила убрать пакет, но тот в ярости швырнул его на стол, подняв «глютеновую пыль», а затем коснулся пшеничной тортильи и вытер испачканные руки о лицо супруги.

У женщины распух язык, и она упала на пол. Опрошенные полицией дети подтвердили, что мужчина знал об опасности для жены. Мужа отпустили под залог, ему предъявлено обвинение в отравлении путем добавления вредного вещества в пищу.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал об опасности глютена.