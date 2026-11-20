Сейчас персонализированные мРНК-вакцины создают отдельно для каждого пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Производство отечественных онковакцин можно удешевить, если наряду с индивидуальными препаратами создавать вакцины для широких групп пациентов. Это позволит расширить доступ к такому лечению, рассказал молекулярный биолог, вирусолог, академик Петр Чумаков. Об этом пишет RT.

«При меланоме встречаются характерные мутации, и можно создать вакцину, содержащую сразу несколько десятков соответствующих антигенов. Тогда препарат не нужно каждый раз производить с нуля. Основные затраты возникают при разработке, а затем производство можно масштабировать», – подчеркнул ученый.

Сейчас персонализированные мРНК-вакцины создают отдельно для каждого пациента с учетом особенностей его опухоли. Поэтому лечение одного человека обходится в несколько миллионов рублей. Вакцины для групп пациентов с похожими мутациями позволят не разрабатывать препарат заново каждый раз.

По мнению Чумакова, развитие таких технологий поможет сделать онковакцины доступными для большего числа пациентов, а не только для тех, кто лечится в специализированных центрах.

Ранее онколог Черемушкин объяснил, почему даже успешное лечение рака с помощью онковакцины не гарантирует полного выздоровления. Со временем у пациента могут вновь появиться метастазы, пишет телеканал 360.ru.

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