Захарова обвинила НАТО в целенаправленном наращивании военной активности у границ РФ. Фото: МИД РФ

Североатлантический альянс ведет открытую подготовку к возможному вооруженному столкновению с Россией. Такое заявление сделала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что нынешняя политика блока носит откровенно конфронтационный характер. Москва неоднократно фиксировала наращивание сил НАТО у российских границ.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не планировала нападать на государства альянса. Однако наша страна всегда готова ответить на любые угрозы, исходящие от НАТО.