Анохин сообщил о повреждение объекта энергетики в Смоленской области Фото: REUTERS.

В Смоленской области в результате массированной атаки украинских беспилотников поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в мессенджере Max.

По словам главы области, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом 32 украинских БПЛА.

Помимо энергетического объекта, повреждения получили гражданское промышленное предприятие и частный жилой дом. При этом обошлось без погибших и пострадавших.

«В настоящее время сотрудники оперативных и экстренных служб занимаются ликвидацией последствий», — написал Анохин.

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на Смоленскую область в ночь на 11 ноября. Тогда силы ПВО сбили 37 дронов. Обломки одного из них попали в многоквартирный дом в городе Ярцево, вызвав пожар. В результате погибли два человека, еще десятерых спасли сотрудники МЧС.