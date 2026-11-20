WSJ: Кушнер предлагал вступление Украины в НАТО в обмен на отказ от Донбасса Фото: REUTERS.

Зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер в последние месяцы на закрытых переговорах обсуждал сценарий предоставления Украине членства в НАТО в обмен на территориальные уступки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, инициатива, которую ранее считали нежизнеспособной, поднималась в августе в телефонном разговоре, а также в беседах европейских чиновников с Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

На прошлой неделе Кушнер обсуждал этот вариант с Владимиром Зеленским и европейскими представителями на аэродроме в Дублине. Кроме того, тема затрагивалась на встрече с участием делегаций Украины, Европы и России в ОАЭ.

Собеседники WSJ уточняют, что Вашингтон предложил два возможных сценария: первый предусматривает отказ Киева от Донбасса в обмен на вступление в Североатлантический альянс, а второй — заморозку конфликта по текущей линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности.

При этом в газете отмечают, что пока неясно, насколько серьезно американская сторона рассматривает этот план и изменил ли сам Дональд Трамп отношение к членству Киева в НАТО.

Напомним, Москва называла отказ Украины от вступления в альянс и вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей среди ключевых условий прекращения огня.