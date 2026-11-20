Возможности для бизнеса: предприниматели вновь могут присоединиться к проекту «Зима в Москве» Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичный бизнес снова может присоединиться к спецпроекту «Время возможностей» — он возвращается в новом сезоне «Зимы в Москве». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Участники смогут провести бесплатные мероприятия, предложить скидки и акции на своих площадках, а город поможет с продвижением. Во время летнего сезона к спецпроекту присоединились более 2,6 тысячи предпринимателей — вместе они подготовили свыше 5,9 тысячи специальных предложений. Активнее всего участвовали владельцы магазинов, кафе, ресторанов и предприятий сферы услуг.

Город помогал бизнесу доносить предложения до аудитории: их публиковали в туристическом сервисе Russpass, продвигали в геосервисах и освещали в СМИ. Дополнительно предприниматели получали «Бизнес-бокс» — набор инструментов для развития дела.

Рестораны «Якитория» участвуют в спецпроекте регулярно. Прошлой зимой более чем в 30 заведениях гостей угощали облепиховым чаем.

«Участие в сезонных спецпроектах является частью нашей философии — это влияет на узнаваемость и приводит к росту количества постоянных гостей. Мы рекомендуем присоединиться к “Времени возможностей” нашим партнерам и франчайзи», — подчеркнул директор по развитию правообладателя товарного знака Александр Муратов.

Сеть Modi предложила акцию с подарком третьей маски при покупке двух. По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций Максима Кирьянова, спецпроект дает приток покупателей и помогает быть ближе к клиентам. Сеть салонов красоты Familyart прошлой зимой дала скидку на услуги для новых клиентов — Вячеслав Адерихин отметил, что поддержка города помогла улучшить имидж и привлечь новых гостей.

Заявки принимаются на портале «Время возможностей для бизнеса» в разделе «На своей площадке». На вопросы ответят на бесплатных консультациях в МБМ.

Ранее предпринимателей приглашали к участию в проекте «Зима в Москве» и другими способами: можно оформить новогодние ели и площадки, создать бренд-зону или разместить информацию о бренде на катках, лыжных и тюбинговых трассах.