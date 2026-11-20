Песков прокомментировал возможный приезд представителей стран Европы в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Конкретные даты визита в Москву европейских представителей, приглашенных для обсуждения вопросов по Украине, на данный момент не определены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Он заявил, что стороны пока не согласовали четкий график такой поездки. При этом Москва по-прежнему открыта к предметному диалогу с зарубежными политиками. По его словам, российская власти готовы довести свое видение путей урегулирования конфликта.

Ранее Песков сообщал, что США поддержали идею организации гуманитарной миссии в Константиновке.