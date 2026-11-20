25-летняя блогерша Ката Аматиста скончалась после трех лет борьбы с раком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Популярная 25-летняя блогерша Ката Аматиста (настоящая фамилия — Фернандез) скончалась после трех лет борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает портал Dexerto со ссылкой на заявление ее родных.

«Сегодня Ката покинула этот материальный мир. Ее тело обрело покой, но ее свет, любовь и все прекрасное, что она посеяла в этом мире, навсегда останется с каждым из нас», — сообщили близкие девушки.

Семья отметила, что, несмотря на тяжелый диагноз, блогерша не зацикливалась на болезни и старалась жить полной жизнью.

О своем онкологическом заболевании Ката Аматиста впервые рассказала подписчикам в 2023 году. Врачи диагностировали у нее медуллобластому — разновидность злокачественной опухоли головного мозга. Девушка открыто делилась этапами своего лечения в социальных сетях: за время борьбы с болезнью она перенесла хирургическую операцию и прошла курс химиотерапии.

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