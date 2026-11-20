Путин присудил патриарху Кириллу госпремию за достижения в гуманитарной сфере. Фото: Александр Щербак/POOL/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу государственную премию РФ 2026 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Об этом говорится в указе президента.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 ноября и подписан главой государства в этот же день, в пятницу.

Одно из направлений гуманитарной работы Русской православной церкви — помощь жителям Донбасса и других новых регионов. Как рассказывала KP.RU, добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии ухаживают за пациентами в больницах, помогают пожилым людям, доставляют продукты и занимаются восстановлением жилья.

Напомним, год назад патриарх Кирилл стал лауреатом президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации. Владимир Путин тогда отметил его деятельность по развитию диалога и сотрудничества между различными общественными силами. 20 ноября глава Русской православной церкви отмечает день рождения.