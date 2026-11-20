Чтобы дерево дольше сохраняло свежесть, нужно обновить срез ствола. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

При покупке живой новогодней елки важно проверить состояние хвои и ветвей, чтобы дерево дольше оставалось свежим и не осыпалось дома. Флорист Елизавета Ястова рассказала, на что обратить внимание при выборе праздничного дерева. Об этом пишет «Абзац».

«Иголки должны быть мягкие, зеленые, не желтые. Можно ее немножко потрясти и проверить, осыпается она или нет. Когда мы перенесем ее с холода и поставим дома в тепле, часть иголок будет осыпаться из-за перепада температуры. Но если на морозе сильно сыпется, значит, она уже повреждена», – пояснила Ястова.

Флорист посоветовала осматривать елку в распакованном виде. При этом отсутствие сильного хвойного запаха на морозе не должно смущать: в холоде аромат может ощущаться слабее.

Чтобы дерево дольше сохраняло свежесть, перед тем как поставить его в воду, нужно обновить срез ствола. По словам Ястовой, это поможет елке впитывать влагу. Если поставить дерево в емкость без нового среза, оно может хуже получать воду из-за закупорки проводящих каналов.

Ранее стало известно, что большинство россиян не спешат наряжать новогоднюю елку в ноябре. К украшению праздничного дерева в последний осенний месяц приступают 20% жителей страны, пишет Lenta.ru.