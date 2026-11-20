Захарова отреагировала на заявления Молдавии о нарушении воздушного пространства. Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии не представили никаких доказательств в подтверждение обвинений в якобы имевшем место нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом дипломат сообщила, комментируя претензии Кишинева.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, молдавская сторона ограничивается голословными утверждениями, не предоставляя никаких объективных данных.

Напомним, власти Молдавии в последние месяцы регулярно заявляли о фиксации неопознанных дронов и обнаружении обломков беспилотников на территории республики, вызывая российских дипломатов в МИД в Кишиневе для вручения нот протеста. Российская сторона отвергала эти обвинения из-за отсутствия фактических подтверждений.