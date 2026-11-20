Андрей Братеньков намерен заменить часть комбайнов беспилотниками. Фото предоставлено Андреем БРАТЕНЬКОВЫМ

В Новосибирске планируют наладить серийное производство сельскохозяйственных беспилотников. Исполнительный директор Конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков рассказал КП-Новосибирск, что сейчас его команда изучает возможности китайского агродрона Vector AGR 580, чтобы затем выпускать такие машины в Новосибирске.

Агродроны прежде всего умеют обрабатывать поля препаратами для защиты растений, не повреждая посевы колесами. Коллеги из Барнаула рассказали о положительном опыте применения дронов для посева льна и горчицы. Главное преимущество для сибирских аграриев — беспилотник может работать над полем после дождя, когда тяжелая техника выйти не может.

По мнению Братенькова, в ближайшие 5–10 лет дроны могут составить серьезную конкуренцию традиционной технике. Разработчики уже работают над гибридной силовой установкой, которая позволит обрабатывать значительно больше 400 гектаров за смену. Еще одна задача — создание рабочих мест для ветеранов СВО, служивших в войсках беспилотных систем.

— Это квалифицированные кадры, которые могут быть востребованы в гражданской сфере, — говорит Братеньков.

Переучиться с боевых дронов на сельскохозяйственные несложно: был пример, когда человеку хватило одного дня, чтобы освоить технику и выполнить первый полет по маршруту.

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