DM: резня с применением холодного оружия произошла в крупном ТЦ Сиднея Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В крупном торговом центре Castle Towers, расположенном в районе Касл-Хилл на северо-западе австралийского Сиднея, произошло нападение с применением холодного оружия, в результате которого пострадали двое подростков. О трагедии сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, передает издание Daily Mail.

Сотрудники правоохранительных органов штата Новый Южный Уэльс оцепили территорию торгового центра и приступили к расследованию обстоятельств нападения. По предварительным данным правоохранительных органов, сразу после инцидента из здания торгового комплекса выходили два человека. Сейчас устанавливается их возможная причастность к произошедшему.

Ранее человек с ножом напал на прохожих в парке в немецком Ашаффенбурге. В результате нападения двое человек погибли, в том числе ребенок.