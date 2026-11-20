ВС РФ поразили электроподстанции в трех областях Украины Фото: Александр КОЦ.

Минобороны РФ сообщило, что поражены электроподстанции ВСУ в Днепропетровской, Черниговской, Львовской областях и тепловая электростанция в Ивано-Франковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке от военного ведомства.

"В результате удара поражены в Днепропетровской области: электроподстанция ПС-330 "Терны-Первомайская" в населенном пункте Терны, осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ", — отмечается в сообщении от Минобороны РФ.

Сегодня ночью также нанесен массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК, складам, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуре, а также морским судам ВСУ. Отмечается, что российские военные поразили военные объекты киевского режима. В Кремле до этого подчеркивали, что ВС РФ атакуют только военные или околовоенные объекты на территории Украины, используемые ВСУ в своих целях.