Сотрудник узнал питомца постоянного гостя и, не обнаружив рядом владельца, обратился в полицию Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В США собака породы бассет-хаунд по кличке Бекки спасла 69-летнего хозяина с деменцией, который заблудился в заснеженном лесу. Об этом сообщает портал Syracuse.

Инцидент произошел в штате Нью-Йорк. Вечером 12 ноября животное в одиночку прибежало к гостинице Whiteface Mountain Lodge. Сотрудник узнал питомца постоянного гостя и, не обнаружив рядом владельца, обратился в полицию.

На поиски мужчины отправились лесные рейнджеры и полицейские. Они задействовали беспилотники, служебных собак и авиацию. Однако первоначально обнаружить пропавшего не удалось. Температура воздуха в лесу тем временем опустилась до минус четырех градусов.

На следующее утро охотник услышал крики о помощи и сообщил спасателям местоположение пенсионера. Мужчину нашли без обуви и перчаток, с сильными обморожениями рук и ног. Пострадавшего эвакуировали на вертолете и доставили в больницу.

Ранее на Сахалине два лабрадора спасли хозяйку от нападения медведя ценой собственных жизней. Собаки по кличке Флин и Бим бросились на защиту женщины, когда хищник напал на нее возле дома. Благодаря питомцам люди успели укрыться от зверя. Оба пса погибли от полученных травм.