ЕС близок к открытию двух новых кластеров по переговорам о вступлении Украины Фото: REUTERS.

ЕС продвинулся в вопросе начала переговоров о вступлении в альянс Украины и Молдавии. На сегодняшнем заседании послы Евросоюза достигли согласия относительно проведения Еврокомиссией скринингов законодательства этих стран на соответствие европейским стандартам. Ранее Венгрия блокировала проведение этих проверок. Об этом говорится в сообщении от украинского Telegram-канала «Общественное».

Затем деятельность будет вестись на уровне рабочей группы. Для завершения открытия 4 и 5 кластеров необходимо получить одобрение общей переговорной позиции Европейского союза и организовать межправительственную конференцию.

Напомним, Россия не выступает против того, чтобы Украина становилась членом Евросоюза. Однако некоторые страны ЕС выступают против вступления Киева в альянс. Они говорят о том, что такой шаг обернется настоящей катастрофой для альянса и в первую очередь в экономическом плане.