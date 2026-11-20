NYP: В США 10-летний мальчик застрелил обидчика своей мамы по её приказу Фото: Оксана ЗУЙКО.

В американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, 10-летний мальчик смертельно ранил 16-летнюю соседку после того, как его мать, по версии следствия, велела ему принести пистолет, пишет The New York Post.

По данным издания, конфликт начался из-за громкой музыки. Мать мальчика, 40-летняя Элейна Гомес-Вильеда, вступила в драку с соседкой и ее дочерью. Во время потасовки женщина попросила сына принести оружие. Ребенок направил пистолет на 16-летнюю Кейнерлейн Плаза Рангель и дважды выстрелил. Одна из пуль попала в девушку, спасти ее не удалось.

После случившегося мать сама сообщила о стрельбе в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили ее с оружием в руках, а девочку-подростка — без признаков дыхания. Гомес-Вильеду обвинили в убийстве второй степени. Мальчика пока не могут задержать из-за возраста, вопрос о возможных обвинениях в его адрес власти намерены рассмотреть позднее.

Также KP.RU писал, что в США арестовали 11-летнюю девочку по подозрению в убийстве 15-летнего брата. Полиция обнаружила подростка с огнестрельным ранением в доме, где в момент трагедии находилась только его младшая сестра.