Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровском крае за 10 месяцев текущего года 584 жительницы региона сделали выбор в пользу сохранения беременности благодаря работе кабинетов медико-социальной помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.

Поддержка женщин в ситуации репродуктивного выбора — одно из приоритетных направлений работы здравоохранения региона в рамках нацпроекта Президента «Семья». В крае выстроена система медицинской, психологической, юридической и социальной поддержки. Действует 31 кабинет медико-социальной помощи, в том числе на базе районных и центральных районных больниц в каждом муниципальном образовании.

Каждая пациентка, обратившаяся за направлением на искусственное прерывание беременности, направляется в такой кабинет на консультацию. С женщинами работают психологи, социальные работники и юристы. Обязательно проводится мотивационное анкетирование, помогающее понять причины решения и определить, какая помощь нужна. По итогам консультации женщинам рассказывают о мерах господдержки семей с детьми.

Чаще всего к решению о прерывании беременности приводят финансовые трудности, проблемы в отношениях с партнером или состояние здоровья. Задача психологов и врачей — помочь женщине взглянуть на ситуацию без паники, обсудить возможные пути решения и показать, что государство готово поддерживать ее на каждом этапе.

В женской консультации № 2 в Хабаровске много лет работает психолог Елена Волкова. За ее плечами — почти 25 лет работы с женщинами, оказавшимися перед сложным выбором. В декабре прошлого года край посетила глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, которая высоко оценила труд психолога. За работу Елену Волкову отметили знаком «Амбассадор жизни до рождения», а в этом году она стала лауреатом краевой премии «За жизнь».

Напомним, что в регионе предусмотрено 23 вида поддержки для родителей с детьми, 12 из них — для многодетных. В их числе — краевой материнский капитал, жилищные льготные займы и регулярные пособия. Вся информация о поддержке беременных женщин и семей в Хабаровском крае собрана на специальном сайте «Ты не одна».