Shaman выступил против прощения и возвращения в Россию уехавших артистов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, заявил, что артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции, не следует прощать и принимать обратно.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении уехавших представителей шоу-бизнеса и культуры, певец подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должно оставаться за российским обществом, однако обозначил и собственную жесткую позицию.

«Этот вопрос надо задать народу. Народ сам должен решить, как с ними поступать, принимать их или нет. С другой стороны, я ведь тоже являюсь частью народа России. Мое мнение — нет», — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

Ранее схожую точку зрения высказывали и другие деятели культуры, в частности, режиссер Никита Михалков и народный артист РФ Владимир Девятов выступили против возвращения критикующих страну артистов. Михалков также заявил, что лишать их государственных наград нецелесообразно.