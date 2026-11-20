Мария Захарова Фото: МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, охарактеризовала языковую политику Киева касательно использования русского языка как проявление шизофрении. Она подчеркнула, что представители киевского режима время от времени переходят на русский язык. А при этом ведут политику, когда обычных граждан штрафуют за русские слова.

"А это такой дебют шизофрении, я бы сказала. Но у них-то не дебют. Как бы ни пытались представители киевского режима это все отрицать, русский язык является действительно родным для многих на Украине, да в том числе и для них самих," — сказала Захарова на брифинге.

В качестве примера представитель МИД сослалась на публичные выступления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Она отметила, что в ходе выступления перед депутатами Руслан Стефанчук не смог найти подходящее слово на украинском языке и перешел на русский. Захарова высмеяла происходящее, иронично заметив, что Стефанчук, по всей видимости, перешел на русский язык от холода.

Ранее KP.RU рассказал, что языковые инжинеры давно проиграли бессмысленную борьбу против русского языка. На Украине даже отъявленные русофобы могут произносить русские слова.