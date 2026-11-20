Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Только за этот сезон отремонтированы 13 участков трасс, ведущих к малым населенным пунктам. Дороги были выбраны благодаря проекту «Атлас27» – перечню обращений граждан по требующим ремонта объектам, разработанному по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.

Жители Петропавловки теперь добираются до краевого центра почти в 3 раза быстрее: вместо 2,5 часов – всего 40 минут. Время в поездке сократилось после того, как на подъезде к селу закончили укладку асфальта. Летом 2026 года дорога впервые сменила гравийное покрытие на асфальтобетон, обновлены все 15 км от федеральной трассы «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре».

Участок такой же протяженностью обновили на подъезде к селу Черная Речка, которая связывает с райцентром также Гаровку, Дружбу, Малиновку и другие населенные пункты.

Одним из крупнейших объектов сезона стал подъезд к Дружбе от федеральной трассы «Восток». Участок в 14 км часто подвергается повышенным нагрузкам от большегрузов, поэтому отрезок укрепили методом холодной регенерации. Кроме того, дорога проложена вдоль сельскохозяйственных полей и благодаря технологии холодной переработки, по которой старому асфальту дают новую жизнь, но уже в качестве основания, спецтехника для обработки культур или сбора урожая наносит меньше вреда трассе.

– Нам не важно, сколько человек живет в селе. Каждому жителю нужна надежная и безопасная дорога. Обновляя подъезды к малым населенным пунктам, мы прежде всего думаем о людях: чтобы мама спокойно довезла ребенка в школу, фермер смог вовремя доставить продукцию, а скорая приехала без задержек. Нацпроект дает нам реальные инструменты, чтобы системно закрывать эти многолетние пробелы, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Каюмов.