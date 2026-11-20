Сколько россиянину нужно для счастья: названа точная сумма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Россияне считают бедными людей с ежемесячным доходом менее 49 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, опубликованном на сайте компании.

За год представления граждан о бедности практически не изменились. В 2025 году опрошенные называли порогом 48 тысяч рублей. При этом богатым россияне считают человека с доходом от 950 тысяч рублей в месяц против 930 тысяч годом ранее.

Для ощущения счастья участникам исследования теперь требуется в среднем 273 тысячи рублей ежемесячно. За год сумма выросла на 6%, или на 16 тысяч рублей.

Мужчины считают порогом бедности 52 тысячи рублей, а женщины — 46 тысяч. При этом россияне старше 45 лет называют сумму в 52 тысячи рублей, тогда как молодежь до 35 лет — 43 тысячи.

Опрос проводился со 2 по 13 ноября 2026 года среди 1600 экономически активных россиян из 388 населенных пунктов.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве РФ выяснили, что зарплатные ожидания россиян впервые с 2018 года начали снижаться. В конце третьего квартала 2026 года граждане в среднем хотели зарабатывать 151 тысячу рублей в месяц против 154 тысяч годом ранее. Эксперты связали изменение запросов с ситуацией на рынке труда.