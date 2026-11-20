При выборе хлеба эксперт посоветовала смотреть на состав, калорийность и количество пищевых волокон. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Хлеб не обязательно исключать из рациона тем, кто следит за весом. Важно учитывать его состав, размер порции и продукты, с которыми его едят, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Софья Кованова. Об этом пишет aif.ru.

«Берем лаваш, добавляем сыр, майонезный соус, еще немного масла и обжариваем. Получаем сочетание преимущественно рафинированных углеводов с большим количеством жиров. И вот такие комбинации я считаю наиболее неудачными при контроле массы тела», – предупредила диетолог.

При выборе хлеба Кованова посоветовала смотреть на состав, калорийность и количество пищевых волокон. Например, цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки и обычно лучше насыщает. При этом обычный тонкий лаваш, в составе которого чаще всего только мука, вода и соль, тоже может быть частью рациона.

По словам врача, лаваш с мясом, овощами и зеленью будет отличаться по пищевой ценности от лепешки с сыром и жирным соусом. Также важно учитывать вес продукта: тонкий лаваш может весить около 100 граммов, а тандырная лепешка – 300 граммов, поэтому сравнивать их только по названию не стоит.

Ранее диетолог Лазуренко объяснила, как правильно хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим. Она посоветовал замораживать его, а не просто охлаждать, приводит телеканал 360.ru.

Как прежде врач Шаманская рассказала RT, сахарозаменители могут вызывать дискомфорт в животе. При их употреблении важно учитывать количество и частоту.