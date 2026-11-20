На Украине назвали ночной удар ВС РФ одним из мощнейших Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

В ночь на 20 ноября был нанесён один из самых интенсивных ударов по территории Украины. Об этом сообщил представитель пресс-службы ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

«Сегодня была одна из таких самых мощных атак», — резюмировал представитель киевского режима в разговоре с журналистами.

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, в результате которого поражены предприятия ВПК, складские терминалы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и ряде областей. До этого в Кремле напомнили, что российские военные атакуют только военные или околовоенные объекты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удары ВС РФ. Он напомнил, что киевский режим дейтствует ровно наоборот, чтобы добиться большиго числа жертв мирных жителей в регионах РФ.