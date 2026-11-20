Зуд и краснота ладоней могут указывать на проблемы с печенью. Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

Изменение цвета ладоней может указывать на нарушения в работе внутренних органов, в том числе на заболевания печени. Одним из возможных признаков считается необычно яркое покраснение кожи, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об этом пишет aif.ru.

«Есть так называемые печеночные ладони, терапевты так и называют их. Это когда ладони ярко-красного цвета становятся. Человек ничего особо не чувствует, иногда может быть зуд ощущать. Однако такая ладонь – один из первых симптомов заболеваний печени», – пояснил Кондрахин.

По словам врача, при появлении такого признака человек может не испытывать выраженного дискомфорта. Иногда покраснение сопровождается зудом, однако отсутствие других жалоб не означает, что на изменение цвета кожи можно не обращать внимания.

Кондрахин подчеркнул, что поводом обратиться к врачу должно стать любое заметное изменение привычного цвета ладоней – не только покраснение, но и пожелтение. В норме кожа имеет розоватый оттенок, поэтому необычные изменения могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

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