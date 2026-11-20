В Обнинске проверят инцидент с высадкой ребенка-инвалида из автобуса Фото: Ольга ЮШКОВА.

Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил 20 ноября об организации проверки по факту происшествия, о котором стало известно из соцсетей. Отмечается, что речь идет о высадке инвалида из автобуса.

Подчеркивается, что у 10-летней девочки не хватило денег на проезд, и водитель автобуса высадил ее из салона. Позже выяснилось, что пострадавшая имеет инвалидность, у нее сахарный диабет.

Инцидент прокомментировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что эта ситуация не единичная.

«Несмотря на требования закона, водители нередко ведут себя по-хамски и выгоняют детей из транспорта. Недавно мне писала девочка из Челябинска, у которой на остановке «Школа 141» на карте не хватило 5 рублей на оплату проезда. Она вежливо попросила водителя подождать, пока мама переведет ей деньги. Но он отказался ехать дальше и натравил на школьницу всех пассажиров автобуса», — резюмировала Мизулина в своем канале в «Максе».

Ранее KP.RU рассказал, что в Динском районе Краснодарского края уволили водителя, который высадил школьника 12 лет из автобуса. У мальчика не хватило денег на проезд, и его выгнали из автобуса.