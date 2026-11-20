Неопознанный объект упал в поле на востоке Польши. ФОто: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Люблинском воеводстве на востоке Польши упал и загорелся неопознанный объект. Его обнаружили в поле неподалеку от населенного пункта Хмелек, сообщил телевизионному каналу TVN24 старший инспектор польской полиции Дариуш Дзяло.

По словам представителя полиции, добраться до объекта пока трудно из-за продолжающегося возгорания. Службы оцепили место происшествия и призвали жителей не приближаться к нему, пока специалисты не установят, с чем имеют дело. По данным польских властей, в результате падения никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 октября в Польше военный беспилотник упал на частный участок в Юзефове неподалеку от Варшавы. Позднее выяснилось, что это был учебный аппарат польского военно-технического института вооружения, пострадавших не было.