Кравцов: Использование учениками зарубежных ИИ несет риск утечки личных данных Фото: Евгения ГУСЕВА.

Использование зарубежных нейросетей российскими школьниками может повлечь за собой риски утечки персональных данных. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, большинство учащихся страны не осознают опасностей работы с зарубежными моделями искусственного интеллекта (ИИ).

"Когда мы спросили, понимают ли ребята последствия использования зарубежных моделей, что вытекают персональные данные и потом эти данные могут использоваться во вред, когда уже ребята вырастут. Этого понимания нет", - отметил министр.

Как писал сайт KP.RU, многие россияне ошибочно считают, что отечественные нейросети, такие как GigaChat или "Алиса", - это упрощенные копии западных ИИ и уступают им в качестве. На практике российские сервисы могут выдавать более точные результаты при решении задач, связанных с локальной спецификой, чем универсальные модели вроде ChatGPT. Отечественные нейросети с самого начала обучаются с учетом русского языка, местного контекста и привычек пользователей.