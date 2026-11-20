Путин: Душа - главная составляющая человека Фото: REUTERS.

Душа - главная составляющая любого человека, она вечна и безгранична. Об этом в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летию патриарха Московского и Всея Руси Кирилла заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, человек - это не просто биологическая субстанция, состоящая из костей и кожи.

"Основная, главная составляющая любого человека - это душа, то есть то, чем нас наградил Господь", - сказал российский лидер, отметив, что душа человека - она вечна и безгранична, как Вселенная.

Как писал сайт KP.RU, также глава государства призвал украинцев переходить на сторону России - правильную сторону истории. По его словам, нынешнее противостояние связано с попытками внешних сил ослабить и подчинить РФ.

Путин подчеркнул, что Запад придерживается принципа "разделяй и властвуй" и действует в этом случае не в интересах Украины.