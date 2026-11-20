Владимир Путин рассказал о важном уроке истории, который пережила Россия Фото: REUTERS.

Русская православная церковь без колебаний встала на защиту Родины во время Великой Отечественной войны, несмотря на жестокие гонения в СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

Российский лидер обратил внимание, что преследования священнослужителей в советские годы не помешали церкви поддержать страну перед лицом внешней угрозы.

Интервью вошло в документальную картину, приуроченную к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Премьера фильма намечена на 20 ноября.

Ранее патриарх Кирилл призвал не допускать искажения памяти о победе над фашизмом. Он подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны защитники страны проявили мужество и преданность Родине. Глава РПЦ также напомнил, что православная церковь на протяжении веков благословляла воинов на защиту Отечества.