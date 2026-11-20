Путин заявил, что на Украине все развалилось из-за националистов во власти Фото: REUTERS.

На Украине все пришло к краху не в последние недели под ответными ударами российской армии, а из-за националистической верхушки. Об этом заявил в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала "Наше крещение. Предстоятель" к 80-летию патриарха Московского и Всея Руси Кирилла президент России Владимир Путин.

"Все развалилось, и не сейчас, не в последние недели под ударами, ответными ударами российских ракетных войск, нет. Оно само по себе развалилось", - сказал глава государства.

Российский лидер пояснил, что власть на Украине захватили не патриоты страны, а националисты.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин указал, что происходящее на Украине не просто конфликт, а самая настоящая агрессия коллективного Запада против России, только чужими руками, руками украинского националистического режима.