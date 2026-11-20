Косиняк-Камыш заявил о якобы нарушении РФ воздушного пространства Польши Фото: REUTERS.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о якобы нарушении российским самолётом воздушного пространства страны, но не представил подтверждающих данных. Свое субъективное мнение польский дипломат высказал во время общения с журналистами.

"Дошло до нарушения воздушного пространства и вторжения объектов Российской Федерации", — резюмировал Косиняк-Камыш, не предоставив ни единого доказательства своих слов.

Напомним, министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил о нарушении воздушного пространства страны. Это вызвало реакцию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он назвал подобные утверждения пустыми и безосновательными. При этом в Европе нередко кидаются громкими заявлениями совершенно безосновательно. Европа ориентируется на своих субъективных выводах, не предоставляя реальных доказательств. А что касается Варшавы, то подобные заявления стали регулярными.