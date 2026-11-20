"ВКонтакте" намерена взыскать через суд с Apple 10 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российская компания VK (соцсеть "ВКонтакте") обратилась в арбитражный суд Москвы с еще одним иском к американской корпорации Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd и российскому ООО "Эппл Рус" на сумму 31 млн рублей. Об этом сказано в картотеке арбитражных дел суда.

Заявление поступило в суд 19 ноября и к рассмотрению еще не принято.

"VK подала заявление о взыскании средств, полученных Apple через AppStore, от пользователей приложений VK. Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 году. VK требует выплаты денежных средств в размере свыше 31 млн евро, и процентов за пользование этими средствами", - сообщили KP.RU в пресс-службе VK.

VK также обратили внимание, что удаление приложений в июне 2026 года было незаконным.

На данный момент суд уже рассматривает иск VK к тем же ответчикам с требованием вернуть мобильные приложения "ВКонтакте", "Одноклассники" и сервис VK Music в Аpp Store, восстановить получение уведомлений пользователями и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

Как писал сайт KP.RU, 31 октября арбитражный суд Москвы запретил американской компании Apple и ее структурам продолжать судебную тяжбу против VK в США.

Также суд обязал ответчиков в течение семи дней принять все зависящие от них меры для прекращения разбирательства в американской юрисдикции.