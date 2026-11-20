Бахматов: Киеву зимой придет конец из-за проблем с отоплением и водоснабжением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Киеву уже этой зимой может прийти конец. Такое мнение выразил глава Деснянской районной администрации города Максим Бахматов, его слова передает украинское издание «Страна».

Говоря о судьбе Киева, в своем заявлении он использовал слово «гаплик», которое в переносном значении можно трактовать как «конец» или «хана». По оценке Бахматова, с началом зимнего периода столица Украины может столкнуться с большими проблемами с водоснабжением и отоплением, которые уже фиксируются на правом и левом берегу города.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил возложить ответственность за перебои с электричеством и водой в Киеве на городские власти. Бывший комик обвинил в проблемах столицы главу города Виталия Кличко.