Sun: врачи сказали 12-летнему Джорджу, что у него мигрень, но через год он умер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Британка Луиза Фокс рассказала газете The Sun о трагической смерти своего сына Джорджа от агрессивной опухоли мозга. Болезнь впервые дала о себе знать в апреле 2021 года, 12-летний мальчик тогда пожаловался на головную боль. Сначала врачи предполагали, что это мигрень или гормональные изменения, однако вскоре у подростка началась рвота.

Родители несколько раз привозили сына в больницу. После МРТ медики обнаружили опухоль размером примерно в шесть сантиметров. В конце апреля Джордж перенес десятичасовую операцию, во время которой врачам удалось удалить почти все новообразование. В мае семье сообщили, что у мальчика глиобластома, и сказали, что жить ему осталось около года.

Джордж прошел курс химио- и лучевой терапии, а также лечение в Германии. Позже родители пытались добиться его участия в клиническом испытании в США, но из-за приступов судорог и приема стероидов подростка не смогли включить в программу. После нескольких операций мальчик вернулся домой и умер 12 апреля 2022 года. Ему было 13 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве врачи обнаружили опухоль мозга у ребенка, симптомы которой принимали за гастрит. После приступа рвоты мальчик потерял сознание, обследование выявило новообразование задней черепной ямки.