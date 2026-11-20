CBS: США и Израиль рассматривают возможность нового нападения на Иран Фото: REUTERS.

Израиль и США рассматривают возможность начала новой атаки на Иран в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

"Администрация премьер-министра Биньямина Нетаньяху обеспокоена тем, как быстро иранцы восстанавливают свои мощности по производству баллистических ракет, а также темпами, с которыми Иран работает над защитой своей военной и ядерной инфраструктуры от нападения путем ее переноса под землю", - отметили собеседники издания.

В материале напомнили, что глава Белого дома Дональд Трамп также заявил, что Тегеран якобы стремится к разработке химического или биологического оружия, но не привел никаких доказательств этому.

Источники телеканала утверждают, что Израиль хотел бы начать новую совместную операцию с США, однако неясно, хочет ли Трамп новых военных действиях, и если да, то какого рода. Ведь война с Ираном стала ключевым фактором поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября и по-прежнему крайне непопулярна среди американцев.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что Трамп обдумывает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану на фоне свежих разведданных и обращений со стороны Израиля.

Издание подчеркнуло, что хозяин Овального кабинета еще не принял окончательное решение, но внимательно изучает предупреждения израильской стороны.